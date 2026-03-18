Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

Sillamäe muuseumis avatud perenäituse keskmes on rakenduskunstnik ja üks muuseumi asutaja Aleksandr Popolitov, kes lahkus meie seast viis aastat tagasi. Näitusel on esindatud ka Aleksandri abikaasa, fotokunstnik Nadežda ning nende erinevaid kunstiliike viljeleva tütre, näituse kuraatori Darja teosed.

"Kaasasingi meie pere teoseid ja valisin neid niimoodi, et nad oleksid dialoogis püsiekspositsiooniga siin Sillamäe muuseumis. See näitus ongi eriline sellepärast, et kaasaegsed kunstiteosed on ehitatud püsiekspositsiooni sisse. Vaataja on nagu avatud avastusretkel, mõnes mõttes rännakul, et ta peab üles otsima, kus nad asuvad siin ruumis. Ja sellega kaasneb ka näituse giid," ütles kunstnik ja näituse kuraator Darja Popolitova.

Dialoog püsiekspositsiooni ja erinevate teoste vahel on kuraatori jaoks oluline ning näituse pealkirjakski on "Aleksandr Popolitovi pärand: dialoog muuseumis".

"Külastaja saab rännata ühest ruumist teise ja otsida neid seosed. Miks on dialoog? Sellepärast, et ma soovitan otsida erinevaid riime ja seoseid: esteetilisi, ajaloolisi, kontseptuaalseid. Kuidas näiteks selles ruumis - mis on ajalooline saal ja pühendatud põlevkivi ajaloole siin Sillamäel ning ka Gulagi ja töölaagri ajaloole – on need narratiivid kooskõlas nende esemete ja nende kunstiteostega, mida ma olen sinna integreerinud," ütles Popolitova

Popolitovite perenäitus on Sillamäe muuseumis avatud 20. maini.

Näitus "Aleksandr Popolitovi pärand: dialoog muuseumis"

Projektijuht ja kuraator Darja Popolitova

Koordinaator Nadežda Popolitova

Kujundaja Anastassia Šarõmova

Kunstnikud Aleksandr Popolitov, Nadežda Popolitova, Darja Popolitova