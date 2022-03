Anu Raud andis välja jutukogu: kirjanikuks ma end vast ei nimeta

Anu Raud ütles ERR-ile, et tal polnud mõtteski raamatut kirjutada, küll aga on ta soovinud kirja panna üksikuid mõtteid ja mälestusi, millest on saanud jutud. "Ela Tomson, kes seda raamatut koostas, tuli sellele mõttele, et tema arvates on siin Kääriku talus see kuue ruuduga aken väga oluline, et ikka istutakse akna all ja vaadatakse välja ja vaadatakse sisse, niisugune tore kujund," ütles Raud.

Kuna jutud said üsna eriilmelised, otsustas Anu need jagada kuude peatükki, sest sama palju on ka tema elu- ja loomekohaks saanud Kääriku talu akendel ruute. "Üks peatükk on etnojutud, kus on pärandikujundid ja mälestused ja võib-olla ka mälestused, mis siin mul lapsena olid ja mis jutte räägiti," meenutas ta ja lisas, et näiteks üks aknaruut on lastega seotud lood. "Kuue ruuduga aken aitas seda raamatut komponeerida."

Raua jutud ja vaibalooming on tihedasti läbi põimunud, mistõttu kasutas raamatu kujundanud Kadi Pajupuu motiive Anu vaipadest. Praegu on Anul käsil gobelään "Taevavalgus", kuhu kootakse läbi pilvede tungivad ilmutuslikud päikesekiired, aga ka kirjutamist Anu Raud ei jäta. "Kirjanikuks ma vast ennast ei nimeta, sest meie perekonnas on nii palju neid kirjanikke juba, jään selle oma kunstniku tiitli juurde võib-olla, aga mulle ikka meeldib kirjutada küll."