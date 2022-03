Sveta Grigorjeva: ma tahan seista sinuga õigel pool ajalugu

Luuletaja ja koreograaf Sveta Grigorjeva ütles heategevuskontserdil "Slava Ukraina", et kui me hakkame omavahel rahvuslikul pinnal valle ehitama, on agressor juba eos võitnud.

Ma tahan seista sinuga õigel pool ajalugu. Sõltumata sellest, mis on su nimi: Masha, Vera, Kiara Kirre, Arvo, Pasha, Aleksandr või Mallukas.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohta öeldi alguses, siis kui ta veel soovis presidendiks saada: "See koomik, see kloun jäägu parem oma liistude juurde!". Aga, vaadakem täna, kuidas see endine koomik kaitseb oma riiki!

Ma tahan seista sinuga õigel pool ajalugu sõltumata sellest, kas sulle või mulle öeldakse näiteks kloun. Või hullemat. Ma tahan seista sinuga õigel pool ajalugu, sõltumata sellest, mis on su emakeel, rahvus, sugu, su silmade värv. Sõltumata sellest, mis usku sa oled, keda sa armastad.

Aga mida üldse tähendab seista ajaloo õigel poolel?

See tähendab, et mina ja sina seisame vastu igasugusele tagakiusamisele, agressioonile ja mõeldamatule ülekohtule, sellele, mis on praegu aset leidmas Ukrainas.

See tähendab, et mina ja sina leiame julguse seista ühtsena – sõltumata meie erinevustest. See tähendab, et me ütleme koos: ei sõja. Ei sõjale Ukrainas. Ning näitame seda oma ühtsuse ja tegudega.

Hirm on hirmsaim gravitatsioon, ütleb Doris Kareva ühes oma luuletuses. Sestap – ärme karda, vaid hoiame kokku, sest vaid nii saame kaitsta oma riiki, oma lähedasi, aga ka Ukrainat ja ukrainlasi, kes kaitstes praegu oma riiki hoiavad kogu maailma demokraatia lippu enneolematult kõrgel.

Aitame hoida seda lippu annetades – nii vähe või palju kui võimalik. Ka kõige väiksem abi on abi. Aitame hoida seda lippu sotsiaalmeedias erinevaid abipalveid jagades. Aitame hoida seda lippu vabatahtlikuna sõjapõgenikke aidates. Aitame hoida seda lippu nõudes Ukrainale NATO ja Euroopa Liidu liikmelisust. Aitame hoida seda lippu nõudes lennukeelutsooni kohest rakendamist.

Aitame hoida seda lippu hoides kokku nagu ei kunagi varem veel. Eesti inimene võib olla on nii eestlane kui venelane kui ukrainlane kui soomlane. Nii kui me hakkame omavahel rahvuslikul pinnal valle ehitama, on agressor juba eos võitnud, sest seda ta tahabki – meid üksteisest lahutada!

Aga ma tahan seista sinuga õigel pool ajalugu. Palun seisa koos minuga. Ühtsena. Üheskoos.