Noorte probleemidest rääkiva "Virumaa dekameroni" vaatajad viiakse maa alla

Neljapäeva õhtul toimub Kohtla-Nõmmel Eesti kaevandusmuuseumis Neeme Kuninga käe all valminud "Virumaa dekameroni" esietendus. Tegu on Kohtla-Järve gümnaasiumi etenduskunstide mooduli esimese lennu diplomilavastusega.

"Virumaa dekameronis" räägivad kümme gümnasisti noorte keerulisest elust, viies vaataja Eesti kaevandusmuuseumis nii maa peale kui ka maa alla.

"Miks "Dekameron"? "Dekameron" on see, kus noored inimesed põgenevad katku eest ja jutustavad oma lugusid. Ka siin Virumaal, lisaks sellele hirmsale katkule, mis oli meie tervisega, on ju meie elus praegu muid katkusid, mis on väga valusad. Aga samas on ka noorte isiklikud lood, mida nad on märganud või ka ise läbi elanud, ja need on ka asjad, mille eest tahetakse põgeneda," ütles lavastaja ja Kohtla-Järve gümnaasiumi etenduskunstide mooduli juhendaja Neeme Kuningas.

Kohtla-Järve gümnaasiumi gümnasist Pipi Triinu Nõmmiste lisas: "Selle lavastuse oleme meie välja mõelnud ja kokku pannud, aga lood on ikkagi päris inimestest. Tegime palju otsingutööd ja guugeldasime, mis on noorte probleemid ja mis on väga tõsised probleemid meie tänapäeva maailmas. Näiteks me räägime lavastuses sellistest probleemidest nagu ahistamine, depressioon, narkosõltuvus."



Lisaks Pipi Triinu Nõmmistele löövad lavastuses kaasa Jelizaveta Kondranina, Anita Lupina, Anastasia Zinovieva, Jane-Ly Rohi, Veera Palaškova, Irina Brusko, Kermo Vinkler, Regina Elmurzajeva, Paula Lass.

Neeme Kuninga sõnul polnud tema eesmärk vormida gümnaasiumiõpilastest kolme aastaga näitlejaid, vaid panna neid armastama teatrikunsti. "Soovisin anda neile julgust, anda neile esinemisjulgust ükstakõik millisel elualal, seda ühelt poolt. Ja teiselt poolt tõepoolest, et neist saaks tänuväärne teatripublik ning kunstist ja kunstnikest lugupidavad inimesed."

"Virumaa dekameron" tuuakse vaatajate ette neljapäeval ja laupäeval, kuid publiku huvi korral pole välistatud ka lisaetendused.