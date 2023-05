Neeme Kuningas lavastas koolinoortega neile kirjutatud "Metsalise märgi"

Tulevikufantaasia "Metsalise märk" sattus autori ja lavastaja Neeme Kuninga sõnul lavale väga sobival ajal.

"See tükk tahab viidata tavalisest natuke dramaatilisemalt ja võimendatumalt nendele ohtudele, mida ka praegu tajutakse. Tehisintellekti teema on praegu üleval, kuigi meie alustasime selle materjaliga juba rohkem kui pool aastat tagasi, kui see teema nii kuum ei olnud. Aga praegu osutub, et panime nii-öelda naelapea pihta," ütles Neeme Kuningas.

Lugu räägib täiskasvanuks saamise teel ees seisvatest valikutest.

"Minu jaoks räägib see loo sellest, kuidas hulk noori peab tegema 18aastaseks saades otsuse, kas nad kiibistavad ennast või mitte, ja see otsus määrab nende jaoks terve nende elu. Nagu meilgi praegu: me lõpetame gümnaasiumi ja see, mis me edasi teeme, määrab meie jaoks terve meie elu," rääkis Kohtla-Järve gümnaasiumi abiturient Mirtel Põdra.

"Metsalise märki" saab maikuu keskel näha Tallinnas toimuval üle-eestilisel gümnaasiumiastme kooliteatrite festivalil, kuhu ta pääses Ida-Viru maakonnavooru võitjana.

"Metsalise märgi" tekstidele tuginedes tehakse legendaarsest rokkooperist "Johnny" inspireeritud kontsertetendus "Kiip!?".

"See on edasi arendatud versioon sellest. Kavatsesime teha rokkooperi "Johnny" järgi muusikali ja sinna oli vaja teistsugust dramaturgiat kui see, mis oli tehtud Undi ja Komissarovi ajal. See oli sügav nõukaaeg ja seal olid protesti- ja vabadusteemad teistsugused," ütles lavastaja Neeme Kuningas.

"Kiip!?" esietendub 9. mail Kohtla-Järve kultuurikeskuses. 26. mail saab seda näha Jõhvi kontserdimajas ja 18. juunil Narva Geneva kontserdimajas.

Koos Ida-Virumaa koolinoortega astub lavale ka üks muusikali "Johnny" autoritest Olav Ehala. Solistina teeb kaasa Kauro Tafitšuk.