Tallinn Music Week avalikustas konverentsi uued esinejad

Tallinn Music Weeki (TMW) festivali raames 6.–7. mail toimuva konverentsi väljakuulutatud uute panelistide seas on "Matrix: ülestõusmine" helilooja Johnny Klimek, muusik ja laulukirjutaja Kerli Kõiv, London Metropolitan University kultuuriajaloolane Anna Marazuela Kim, PJ Harvey tuurimänedžer Suzi Green ja kultuuriminister Tiit Terik.

Konverentsi uute esinejate seas on muu hulgas helilooja Johnny Klimek, kelle muusika kõlab näiteks filmides "Cloud Atlas" ja "Matrix: ülestõusmine" ning pianist Kristjan Randalu, kelle klaveripartii samuti uues "Matrixis" kostab.

Lisandunud esinejate seas on ka muusik ja laulukirjutaja Kerli Kõiv, auhinnatud tuurimanager Suzi Green, kes on vastutanud nii PJ Harvey kui ka Chemical Brothersi kontserdituuride eest, London Metropolitan University kultuuriajaloolane Anna Marazuela Kim, The Great Escape festivali muusikajuht Adam Ryan ja hiphopi leibli Blah asutaja Lee Scott.

Konverents algab reedel, 6. mail kell 10 Tallinnas Nordic Hotel Forumi Siriuse saalis kultuuriministri Tiit Teriku ning TMW asutaja ja juhi Helen Sildna avakõnega. Järgnevas avapaneelis on arutlusel muusika ja kultuuri kui ühiskonna majandusliku ja sotsiaalse heaolu eestvõitleja roll. Arutelu muusikast ja põgenikekriisist juhib UNESCO muusikalinn Tallinn.

Päeva jooksul on arutlusel ka Euroopa muusikaekspordi kontorite strateegiad, uuritakse Baltikumi, Kesk- ja Ida-Euroopa muusikaturgude trende ning klubikultuuri pärandit, avatakse muusikasünki, laulukirjutamise ja filmimuusika loojutustamise mehhanisme ning tutvutakse kuulsa plaadifirma Bella Unioni ning britpopi laine peategelastega.

Konverents jätkub laupäeval, 7. mail Narvas LINDA 2 kultuurikompleksi multimeediakeskuses OBJEKT. Kavas on nii Islandi, Soome kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa muusikaturgude esitlused, arutelud kultuurist kui linna kujundajast, kohabrändingust läbi muusika ja kultuuri ning hiphop-kultuurist meil ja mujal. Music Estonia, Ida-Viru Loomeklastri ja TMW koostöös toimuvad kohtumised Ida-Viru muusikatööstuse esindajatega.

TMW 2022 uued panelistid:

Abbey Raymonde (UK), Bella Union Artist Managementi kaasjuht

Adam Ryan (UK), The Great Escape festivali muusikajuht

Anna Marazuela Kim (UK), London Metropolitan University kultuurinõustaja

Black Josh (UK), räppar, Cult of The Damned liige

Giuseppe Moramarco (IT/DE), Scene Clubbing Heritage asutaja

Giuseppe Tillieci (IT), Spazio Disponibile kaasomanik

Helen Sildna, Tallinn Music Weeki ja Station Narva asutaja ja juht

Henrik Ehte (EE), Estonian Funk Embassy asutaja

Ida-Lee Brandel (SE), Cosmos Music ja Frid & Frid muusikanõustaja

Jenna Lahtinen (FI), LiveFIN tegevdirektor

Jesper Skibsby (DK), WARM-i asutaja ja tegevjuht

Johnny Klimek (AU), helilooja ja produtsent

Joni Bitter (FIN), Bar Loose baarimänedžer

Iulia Pop (RO), Overground Music kaasasutaja

Kaisa Rönkkö (FI), Music Finland tegevjuht

Kaspars Kontratjuks (LV), Kaņepes kultuurikeskuse tegevjuht

Kerli Kõiv (EE), muusik ja laulukirjutaja

Koen Ter Heegde (NL), Yugofuturismi asutaja ja agent

Kristjan Järvi (EE), Sunbeam Productions asutaja ja juht

Kristjan Randalu (EE), muusik ja helilooja

Lee Scott (UK), Blah Records asutaja ja kunstiline juht

Madleen Teetsov-Faulkner (EE), Sveta Baari mänedžer ja omanik

Martiina Putnik (EE), Monday Morning Management manager

Martina van Nieuwland (PL), Katowice linna kultuurinstitutsiooni programmijuht

Márton Náray (CZ), SoundCzech juht

Micaela Saraceno (EE), klubi HALL resident

Natig Ismayil (AZ), iN kaasasutaja

Neus Lopez (DE), Initiative Musik välissuhete juht

Sandra Wall (SE), UNESCO muusikalinna Norrköpingu loomemajanduse koordinaator

Peter Baroš (SI), SIGIC & Music Slovenia peasekretär

Sophie Lindinger (AT), muusika, produtsent, laulukirjutaja

Suzi Green (UK), Back Lounge / Healthy Touring tuuri-manager

Tarvi Sits (EE), Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi kantsler

Tiit Terik (EE), Eesti Vabariigi kultuuriminister

Tom Sherlock (IE), Tom Sherlock Managementi artistimänedžer ja ürituste konsultant

Tyler Golato (DE), Scene Clubbing Heritage DJ, produtsent ja promootor

Wioletta Brzęcka (PL), Krakow Festival muusikaspetsialist

Varem avalikustatud TMW konverentsi esinejate hulgas on plaadifirma Bella Union asutaja ja omanik Simon Raymonde, britpopi publitsist Jane Savidge, Mute Song tegevjuht David McGinnis, Islandi muusikaekspordi kontori tegevjuht ja Sugarcubesi asutajaliige Sigtryggur Baldursson jpt.

TMW konverentsi lõplik programm avalikustatakse järgmisel nädalal.