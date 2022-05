HÕFF-i Euroopa lühifilmide konkursi võitis Eesti tudengifilm "(Ära) vaata"

15-minutilises mustvalges õudusfilmis "(Ära) vaata" hakkab üksi elavale eakale naisele tunduma, et teda jälgitakse. Isegi tema lihane poeg ei suuda teda ümber veenda.

Filmi stsenarist on Sven-Sander Paas, operaator Fidelia Regina Randmäe, kunstnik Greta Laanet, monteerija Villem Roosa, helirežissöör Kaspar Kosk ja produtsent Sander Lebreht. Mängivad Laine Mägi, Ott Aardam ja Peep Kirsima.

"Hüpnotiseeriv, julge ja mõtlemapanev lugu inimaju õudustest. Filmi, mis toimub alzheimerlikult ajatus mustvalges maailmas, on raske unustada," tõdes rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Marta Pulk, Aik Karapetjan ja mullune konkursivõitja Anders Elsrud Hultgreen.

Võiduga kaasneb Hõbedase Meliesi auhind ja pääs legendaarse Prantsuse filmiillusionisti Georges Meliesi järgi nime saanud Euroopa parima lühikese fantaasiafilmi konkursi finaali. Ainsa Eesti filmina on sinna varem jõudnud Oskar Lehemaa "Karv", mis võitis Haapsalus 2019. aastal. Võistlust korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon.

Eriauhinna pälvis Taani režissööri Casper Rudolf Emil Kjeldseni õudusfilm "Maapõues".

Kõiki konkursil osalenud kaheksat filmi saab kuni 8. maini vaadata PÖFFi veebikinos, lisaks on veebikino ekraanil lühifilmide kogumikud "Õudne Eesti" ja "Väikesed luupainajad".

Parima Eesti žanrifilmi auhinna võitis samuti Tallinna Ülikooli tudengifilm, Silver Õuna lühidraama "Talent". "Lisaks äärmiselt esteetilistele kaadritele ja professionaalsele filmikeelele suutis "Talent" esile kutsuda emotsioone, mida peaks iga õudusteemaline film tegema, õõvastus ja šokk. Ühiskonna karm peegelpilt," selgitas žürii, kuhu kuulusid Haapsalu noored Erko Puskar, Marie Keldrima, Märt Õiglas, Anastasia Nevski ja Ralf Lamp.

Festivali parima ulmefilmi auhinna Navigaator Pirx sai Hispaania režissööri Pablo Polledri düstoopiline lühianimafilm "Sõlm". "Nüüdisaegse joonistuslaadiga animatsioon, mis esmapilgul meenutab veidi muusikavideot, seda eriti tempo poolest. Väljenduslaadilt kerge ja lõbus lugu on mitmetasandiline ja pisut allegoorilise intriigiga, kandes sõnumit, et ükskõik kui täielik ei ole ka süsteemi illusioon, et see kontrollib oma kõiki osi, on see ikkagi ainult illusioon. Kontroll ei ole kunagi täielik ega kestev," rõhutas Eesti Ulmeühingu žürii, kuhu kuulusid Veiko Belials, Jüri Kallas ja Kalver Tamm.

Festivali publikuauhinna pälvis Mart Sanderi värske film "Kuues saladus". Esimest korda selgus võitja publikut kaasava veebiplatvormi abil, mille vahendusel sai jagada oma emotsioone.