"Au Ukraina filmitegijatele" eriprogramm näitab riiki enne sõda

"Au Ukraina filmitegijatele" filmiprogramm pakub enamasti valikut Ukraina viimase viie aasta jooksul valminud linateostest. Lisaks näeb programmi raames ka sealseid kinoklassikuid. Ürituse algataja Tiina Loki sõnul oli Ukraina kaasaegne kinokunst kuni sõja alguseni väga heal järjel ja hästi rahastatud.

"Ma olen olnud sõja algusest peale ühenduses Ukraina filmitegijatega. / .../ kes filmisid Ukrainas ning on kogu aeg on rinnet filminud," teatas filmiprogrammi idee algataja Tiina Lokk.

"Nende poolt on saadetud osa filmidest, nemad aitasid seda listi kokku panna. Sellest tuligi mõte, et 9. mai on ju tegelikult ilus päev kuulutada filmiüritus välja Ukraina filmitegijate auks," lisas ta.

"Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem, et me näitame seda Ukrainat, mis oli enne [sõda]. Et näidata kuhu me tahaksime kõik ühisel jõul ja meelel jõuda," rääkis Lokk.

Ukraina filme näidatakse kinos Artis, Sõprus, PÖFFi veebikinos ja ETV-s.