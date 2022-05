Prima Vista arutleb mängu koha üle kirjanduses

Kavas on rohkelt kohtumisi nii kohalike kui ka välisautoritega. Samuti toimuvad vestlused ja ettelugemised ning peateemaga seotud kõrvalprogramm.

Kolmapäeval toimub patroon Urmas Vadi eestvõttel ka kirjanduslik tenniseturniir, kus osalevad kirjanikud.

"Prima Vistale on omane, et me ei keskendu ainult kirjasõnale ja raamatutele, vaid põimime selle ümber, kas lähtuvalt teemast või festivali valdkonnast, kirjandusest endast mitmesuguseid muid valdkondi. On teatrit, on muusikat, on kunsti. Kunstiprogramm on viimastel aastatel kasvanud ja tihenenud ning sel aastal on see mitmete nurkade alt teemaga suhestuv," selgitas programmijuht Marja Unt "Aktuaalsele kaamerale".