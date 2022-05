Luuletaja Tõnis Vilu esineb Leedu suurimal luuleüritusel

"Mulle tundub, et minu põlvkonnale (ja noorematele), kes on sündinud küll laulva revolutsiooni ajal, aga seda ei mäleta, on hiljutine sõda Ukrainas olnud tohutult ühendav. Kui mind jaanuaris Leetu luulefestivali kutsuti, mõtlesin, et lähengi lihtsalt luulefestivalile, nüüd aga on tunne, et lähen külla meie sõpradele," kommenteeris Vilu Luulekevadel esinemist.

Tõnis Vilul on festivali raames kokku kuus esinemist. Lisaks 24. mail Leedu Kirjanike Liidu maja sisehoovis toimuvale "No More Amber 2" eelesitlusele võib teda kuulata ka näiteks 26. mail, kui Leedu Teaduste Akadeemia suures saalis toimuval tseremoonial autasustatakse tõlkijaid. Lisaks Tõnis Vilule on seal üles astumas ka Leedu, Läti, Poola, Gruusia, Ungari, Moldova, Saksamaa ja USA autorid. 27. mail esineb ta Kaunases festivali auhinnatseremoonial.

Samuti toimub Vilniuses Baltimaade kirjanike liitude ingliskeelse ühisalmanahhi "No More Amber" teise numbri eelesitlus, almanahhi üheks koostajaks on Prima Vista tänavune patroon Urmas Vadi.

"No More Amberi" Eesti-poolne eestvedaja on Maria Esko, tekstide tõlkija on Adam Cullen. Selle aasta numbri teema on identiteet ning eesti autoritest on esindatud Janar Ala, Margit Lõhmus, Natalja Nekramatnaja, Andres Kasemaa, Maarja Kangro, Tõnis Vilu, P.I Filimonov ja Øyvind Rangøy. Kogumiku sisu kohta ütleb Urmas Vadi, et "see näeb selline särtsakas välja nagu oleks üheksakümnendad koos neoondressidega tagasi".

Leedu Kirjanike Liidu organiseeritav Luulekevad on Leedu aasta suurim luuleüritus, mis toimub 23.-29. mail juba 58. korda. Igal aastal leiab festivali ajal aset üle 100 ürituse, toimuvad luulelugemised, kohtumised Leedu kirjanike, teiste riikide luuletajate ja luulelugejatega; konverents koos ümarlauaarutelu ja luulelugemisreisidega erinevatesse Leedu paikadesse. Igal aastal avaldatakse ka traditsiooniline festivali antoloogia ja almanahh.