Kultuuriportaali koroonaleevendus | Tõnis Vilu loomingust inspireeritud luulefilm "Tundekasvatus"

Lõpetame kultuuriportaali koroonaleevenduste rubriigi ühe erilise filmiga: koostöös Ühendkuningriigi ja Iirimaaga on valminud neljaosaline luulefilm "Tundekasvatus", mis on inspireeritud luuletaja Tõnis Vilu loomingust.

"Tundekasvatus" on neljaosaline luulefilm, mis on sündinud 2021. aasta kevadel kahe kuu jooksul rahvusvahelise luulekursuse tulemusel ning selles osaleb 14 luuletajat nii Eestist, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt. Tõnis Vilu luulet esitab näitleja ja luuletaja Merca, kõik teised avaldatud luuletused on autorite omalooming peamiselt nende endi esituses.

Filmis teevad kaasa lavaluuletaja Joelle Taylor ning luuletaja ja teatritegija Adam Kammerling Londonist ning luuleprõmmude eestvedaja Sirel Heinloo. Eestist osalevad videos veel 2020. aasta luuleprõmmu meister Kelli Kiipus, TarSlämmi võitja Iina Gylden, noored luuletajad Grete Kaio, Reijo Roos ja Kaisa Linn ning lavaluules silma paistnud Susan Kolde, Mari Pihl, Aivar Lembit ja Irene, kes on ka ansambli Autosexuality solist. Põhja-Iirimaalt esineb oma luulega Hannah Eynon ning Iirimaalt luuletaja ja fotokunstnik Jill Kenny. Projekti loominguline eestvedaja on Sirel Heinloo, videokunstnik Einar Lints.

Esimene osa "Sügavad vestlused":

Teine osa "Kink psühholoogile":

Kolmas osa "Igavene kevad":

Neljas osa "Tundekasvatus":