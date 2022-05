Pildid: Tallinnas esines Briti ansambel Jungle

Jungle on tänaseks avaldanud kolm albumit: "Jungle" (2014), "For Ever" (2018) ja "Loving in Stereo" (2021). Lähiajal esinevad nad muuhulgas erinevatel Euroopa festivalidel (Wilderness, Pukkelpop, Europavox), nad on soojendusesineja Billie Eilish'i maailmaturneel ning oma uue albumi "Loving in Stereo" kontserttuuri raames astuvad nad üles nii Austraalia, Uus-Meremaa kui ka Euroopa lavadel. Sügisel alustavad nad turneed Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

Voogedastusplatvormidel on Jungle kogunud tänaseks üle miljardi kuulamise, albumeid on müüdud enam kui 750 000 eksemplari ning bänd on saanud ka Mercury Prize nominatsiooni.

Kontserdi soojendusesinejana astus lavale kodumaine kollektiiv deLULU. Bänd alustas 2020. aastal, mil nad avaldasid debüütsingli "Animals". Looga "Music Saved My Soul" osales deLULU ka Eesti Laulul. Ansamblisse deLULU kuuluvad Taavi Paomets, Mairo Marjamaa ja Inga Tislar.

Viimati esines ansambel Jungle Eestis 2018. aastal Rock Cafes.