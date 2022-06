Galerii: Tallinnas esines Jose Gonzalez

Jose Gonzalez saavutas laiema tuntuse 2003. aastal Rootsi bändi The Knife'i loo "Heartbeats" uusversiooniga. Lisaks neljale sooloalbumile on ta avaldanud kaks täispikka plaati koos bändiga Junip, tegutsenud avangardmuusika rühmituses The String Theory, võitnud Rootsi Grammy auhinna ja tema muusika on kõlanud nii NBA legendi Michael Jordani dokfilmis "The Last Dance" kui ka videomängus "Red Dead Redemption".

Duo Ruudu esikalbum "Tuule sõnad" pälvis Etnokulpide 2020. aasta galal debüütalbumi tiitli ning NOËP-i töötlus albumi nimiloole "Tuulte sõnad" pälvis Raadio 2 2021. aasta remix'i tiitli. Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane alustasid Duo Ruudu all tegutsemist 2017. aastal.