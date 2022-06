Klubis Hall toimuv festival The Dark Side of the Moon avalikustas esinejad

12.–14. augustil toimub Noblessneris asuvas klubis Hall, selle välialal Suvilas ja uues ISU saalis viies elektroonilisele ja eksperimentaalsele muusikale keskenduv festival The Dark Side of the Moon. Kolm päeva vältav festival toob publikuni 14 välis- ja enam kui 20 kohalikku artisti.

Külalisartistidena saabuvad Tallinnasse Luke Slater, Acronym, Andrey Pushkarev, Black Anthem Restore, Borys, Channel37, D-Leria, Evan Baggs, Gigi FM, Inverse Element, Kangding Ray, LF58, Reptant ja Thomas Hessler. Kohalikest astuvad live'idega üles Varjur, Rando Arand, Viktor Kuu, Siemens Nokia, Forgotten Sunrise, Compound Minerals ja Fakedjjj. Lisaks asub DJ-pulti rohkem kui 20 kohalikku artisti.

Kolm päeva vältav festival toob publikuni 14 välisartisti, kellest teevad live-etteaste ambient'i ja tekno tumedust segav Acronym; tantsumuusika produtsent ja DJ Reptant Austraaliast; D-Leria, kes tegeleb stuudios helide teaduse ja tantsupõrandal kaose loomisega ning elektroonilise muusika piire kompav eksperimentaal- ja ambient-muusika duo LF58.

DJ-settidega astuvad üles teknomuusika pioneer Luke Slater, rütme, Berliini päritolu produtsent Kangding Ray; analoogmasinaid armastav Channel37; tantsija, DJ ja produtsent Gigi FM, kelle firmamärk on hüpnootiline tekno; tekno-DJ Thomas Hessler ning Black Anthem Restore ja Inverse Element.

Tantsumuusikat, mis rändab läbi kümnendite ja riigipiiride, esitavad Kiievi klubi Closer resident Borys, USA-s sündinud ja Berliinis resideeruv Evan Baggs ning dub techno vanameister Andrey Pushkarev.

"Vanameister, teada-tuntud ka Planetary Assault Systems ja The 7th Plain monikeride alt, on kolmkümmend aastat olnud teknomuusika esiotsas, mitmete voolude pioneer ja lihtsalt artist, kelle looming on alati proovinud olla oma ajast ees ning pole oma futuristlikku teravust ära kaotanud," kommenteeris festivali programmijuht Artur Lääts Luke Slateri Eestisse saabumist.

Ka sel aastal on platsis rivi kohalikke live-muusikuid: oma HALL-i debüüdi teevad pohuiwave'i trio Siemens Nokia ja darkwave'i viljelev Viktor Kuu. Festivalile naasevad tumemuusika trio Forgotten Sunrise, eksperimentaalne helidisainer Rando Arand, katkiste ja lõhutud rütmidega mängiv Fakedjjj, acid'ist ja hüpnootilisest teknost inspireeritud Varjur ning eksperimenteerija Compound Minerals.

Kohalikest DJ-dest, kelle valik hargneb house'ist, teknost ja elektrost acid'i ja kõige muuni, on esindatud Ats Luik, Katja Adrikova, Tanel & Art, Micaela Saraceno, Pavliuk, Jan Tomson, Kristopher Luigend, Rii, Pavliuk jpt.

The Dark Side of the Moon toimus esimest korda 2018. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kuulajatele laialdast valikut elektroonilist muusikat. Festivali programm tutvustab kohalikke artiste, uusi tulijaid, toob koju kätte elektroonilise muusika tipptegijaid mujalt maailmast.