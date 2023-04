Video: Ats Luik mängis Brooklyni raadiojaamas The Lot Radio

Möödunud nädalal mängis DJ ja produtsent Ats Luik New Yorgis Brooklynis asuvas raadiojaamas The Lot Radio, mis tegutseb ühes vanas merekonteineris.

The Lot Radio on sõltumatu veebiraadio, mille lõi 2015. aastal New Yorgis elav Belgia fotograaf Francois Vaxelaire. Kõiki nende saateid saab jälgida ka koos videopildiga.

Viimasel ajal on The Lot Radio puldi taha astunud näiteks Anthony Naples, FaltyDL, George Fitzgerald, Nia Archives ja Fort Romeau.

Igal neljapäeval saab Ats Luike kuulda ka Raadio 2 eetris "Haigla saates".