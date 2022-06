Mägede Hääl avalikustas ajakava ja filmiprogrammi

Festivalil esineb kokku 28 artisti ja DJ-d Eestist ning Ukrainast. Männimetsa alla kerkival live-laval astuvad teiste seas üles Röövel Ööbik, Mart Avi, manna, Vera Vice, Siemens Nokia, San Hani & Metabora, Kiievi elektroonilise tantsumuusika juhtivaid helikunstnikke Poly Chain ja Odessast pärit surfirocki bänd Chillera.

Rannalaval kaiguvad Janek Murdi ja Rain Tolgi DJ-setid, Bible Clubi nihkes klubimuusika ja Ukraina multimeediakunstniku Alian Body tulnukapop. Eestis resideeruv Ukraina päritolu avangardmuusik Valentina Goncharova teeb etteaste Kauksi laulvate liivade veepiiril.

Koostöös Kino Sõprusega festivalil teisel päeval puhkeküla endises kinohoones avatavas rändkinos Družba linastuvad muuhulgas Ukraina režissööri Roman Blazhani visuaal-essee "Kiievi rannad" ("Beaches of Kyiv") ja dokfilm "Sisene rõdu kaudu" ("Enter Through the Balcony"), mis vaatleb suhteid isikliku ja avaliku ruumi vahel sõjaeelse Ukraina linnades.

Mägede Hääl 2022 programm ja ajakava

Reede, 1. juuli

On the Beach

22.00 Valentina Goncharova (UA/EE)

Rannalava

18.00 Jaan Pavliuk

20.00 Smoke Break

23.00 Chillera (UA) DJ-set

00.30 Bible Club

01.30 Ats Luik & Kristopher Luigend

Live lava

19.00 San Hani & Metabora

20.00 manna

21.00 Lunacy of Flowers

23.00 Valge Tüdruk

00.00 Poly Chain (UA)

01.00 Alien Body (UA)

Laupäev, 2. juuli

Rannalava

15.00 Roma Vjazemski

17.00 Janek Murd

18.00 Bodya Konakov (UA)

19.30 Rain Tolk

21.30 Galaktlan x Alex Wulf

22.30 Alian Core (UA)

00.30 Dynamo Dreesen & Andres Lõo

02.30 Tanel & Art

Live lava

19.00 PVC16

20.00 Siemens Nokia

21.00 Vera Vice

22.00 KEETAI

23.00 Mart Avi

00.00 Röövel Ööbik

01.00 Chillera (UA)

Rändkino Družba

15.30 "Mees või puu" ("Man or Tree"), rež. Tom Hancock ja Varun Raman; "Näotuvastus" ("Face Recognition"), rež. Martinus Klemet

16.30 "(Ära) vaata", rež. Raoul Kirsima

17.30 "Kiievi rannad" ("Beaches of Kyiv"); "Enter Through the Balcony", rež. Roman Blazhan

18.30 "Tuhat katset olla ookean" ("One Thousand and One Attempts to Be an Ocean"), rež. Yuyan Wang