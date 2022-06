Juuli avapäevadel Kauksi randa kerkival kahel festivalilaval esineb kokku 26 artisti ja DJ-d Eestist ja Ukrainast. Tänavuse Mägede Hääle kõik välisesinejad tulevad Ukrainast. Kiievi skeenet esindavad helikunstnik ja produtsent Poly Chain ehk Sasha Zakrevska ning DJ, muusik ja plaadifirma ШЩЦ boss Bodya Konakov. Odessast tuleb väljasalvestuste kollaaže, dub-rütme ja kitarrihelisid liitev Mlin Patz ehk Polina Matskevych, kes esineb festivalil ka oma lo-fi surfirocki bändiga Chillera. Samuti on kavasse lisandunud multimeedia-artist Alian Body.



Harva esinev Röövel Ööbik esitleb nii uut kui ka vana materjali, Mart Avi teeb oma esimese Eesti kontserdi kevadel ilmunud albumi "Blade" kavaga. Etenduskunstnik Valge Tüdruk toob festivalil lavale kväär-feministlikku provokatsiooni. Kodumaistest tegijatest on kavasse lisandunud ka techno't ja ambient'i ühendavad Galaktlan x Alex Wulf, psühhedeelse elektropungi bänd PVC16, Londonist Tallinna kolinud tume-elektroonika karakter The Lunacy of Flowers ja dekonstrueeritud klubimuusika duo Bible Club ning DJ-d Smoke Break, Ats Luik & Kristopher Luigend, Roma Vjazemski, Tanel & Art, Rain Tolk ja Jaan Pavliuk.

Varem välja kuulutatud artistide seas on oma värsket loomingut esitlevad Vera Vice, San Hani & Metabora, Manna, KEETAI, Janek Murd, Siemens Nokia ning Eestis resideeruv Ukraina päritolu eksperimentaalmuusik Valentina Goncharova.

Koostöös Kino Sõprusega avatakse festivalil rändkino "Družba", mille kava avalikustatakse lähinädalatel.