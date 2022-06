Heategevusfond Aitan Lapsi viis tasuta teatrietendused 8000 lapseni

Heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti Pandipakend ja Kultuuriministeerium kuulutasid 2021. aasta kevadel välja lastelavastuste konkursi, et Eesti lasteaialastele loodusest ja keskkonnast rääkida. Üle-eestilisele konkursile esitati kaheksa loovtööd, mille seast valis žürii välja kaks võitjat: Miksteatri "Võti" ja Sandra Lange "Sini-triibuline unistus".

"Heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on see kuus aastat tagasi ellu kutsutud projekt siiani üks suurimaid ning südantsoojendavamaid ettevõtmisi, mille käigus oleme mänginud rohkem kui 650 etendust enam kui 40 000 lapsele. Eesti inimeste kasvav soov taaraautomaatidel aina rohkem heategevuslikku kultuurinuppu vajutada on maailmas harukordne," ütles Aitan Lapsi juhatuse liige Greete Rüütmann.

Projekti eestvedaja ja Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke sõnul soovitakse projektiga "Teater lasteaeda" viia kvaliteetne kultuurielamus kõikide Eesti lasteni.

"Eesti on nii väike, et me ei tohi leppida olukorraga, kus meil on lapsi, kes ei saa osa teatrist ja kunstist ainult seepärast, et nad ei ela linnas või neil pole piisavalt võimalusi, et teatrisse sõita. Keskkonnast hoolivate taaratagastajate ja heade partnerite toel saavad lapsed üle Eesti osa elava ja värvika teatri võludest, mille head emotsioonid jäävad neid loodetavasti saatma aastateks," ütles Urke.

Lapsed õppisid möödunud õppeaastal oma lasteaedades etendatud lavastustega, kui oluline on puhas keskkond ja millist rolli mängib selles pakendite sorteerimine ning nende ringlusse suunamine. Miksteatri etenduses "Võti" on kesksed tegelased kuueaastane tüdruk ja tema vanaisa, kes otsivad vastuseid elulistele küsimustele põlvkondade, armastuse, sõpruse ja ümbritseva looduse kohta.

Sandra Lange lastelavastuses "Sini-triibuline unistus" õpetati lastele läbi joonistamise ja värvimaailma loomise, kui oluline on unistada, oma unistused ellu viia ja kuidas kõik asjad – ennekõike loodus ja inimene – omavahel tihedalt seotud on.