Galerii. Teatrid viisid Järvamaa koolinoortele teatripisikut

Teater Vanemuine tutvustas Türi põhikoolis butafoori põnevat elukutset. Noortele räägiti, et laval tarbitav alkohol ja sigaretid polegi päris ja et veri pole ehtne. Mõni julgem lasi oma käele maalida hirmuäratavalt veritseva haava.



Kuidas üks mõte lavastuseks vormub, sellest oli juttu Draamateatri töötosas. Väätsa põhikooli jõudis teatripäev õigel ajal, sest vanemate klasside õpilastel tuleb juba märtsikuu lõpuks noorematele ette kanda omaloominguline näidend.



Koolinoorte seitsmendat teatripäeva vedas Paide teater. Teatrijuht Harri Ausmaa ütleb, et esimene kohtumine teatriga ei pea tingimata toimuma teatrisaalis, kuid see võib tekitada teatrihuvi kogu eluks. "Noored, kes siit täna osa võtsid, said palju rohkem teada, millised on üldse töövaldkonnad teatris. Ehk see on sellise väikese teatripisiku andmine juba koolis kätte. Ei pea alati õpilased ja kooligrupid tulema teatrisse kohapeale," sõnas Ausmaa "Aktuaalsele kaamerale".