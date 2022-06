Tallinnas esineb Hollandi drag queen Keta Minaj

Tallinna kvääripidude sari BÄM! tähistab reedel, 8. juulil oma kuuendat sünnipäeva. Tähtpäeva puhul on Sveta baari kutsutud tõsielusarjast "Drag Race Holland" tuntud drag-esineja Keta Minaj.

Drag queen, DJ ja meigikunstnik Keta Minaj alustas teekonda esinejana 2019. aastal Amsterdamis ning on löönud laineid nii teles kui laval. Rahvusvahelise tuntuse sai ta tõsielusarja ja drag-võistluse "RuPaul's Drag Race'i" Hollandi versioonis.

Enda etteasteid näeb Minaj fantaasiarikaste, süngete ja kontseptuaalsetena, eesmärgiga publikut üllatada. "Kus on Keta Minaj, seal on alati pidu," kirjeldab ta ise.

Lisaks väliskülalisele esinevad sünnipäevapeol BÄM-i residendid Chloé Lagucci ja Nasty Nikita Pedestrian, kohal on drag queen'id Vilita ja Nordika, vogue-tantsija Amory "Tingz" Revlon ning live'i teeb räppar Manna. Muusikat valivad DJ-d Köster, Fake Versace jt.

Peo loojate Rene Kösteri ja Helina Reinjärve sõnul sai BÄM! alguse ajal, mil kunagine klubi Angel oli suletud ning igatseti Studio 54 stiilis pidusid ja kvääridele turvalist kohta enda väljendamiseks.

"Väikesest sõprade keldriklubi üritusest on saanud Tallinna suurim kvääripidu ja meil on hea meel, et saame kodumaale kutsuda rahvusvaheliselt hinnatud esinejaid," märkis Köster, kes pälvis tänavu Eesti LGBT Ühingu Vikerkaarekangelase tiitli panuse eest kultuurivaldkonda.

Kuus aastat tagasi Vabaduse väljakul klubis Lekker alguse saanud peosari BÄM! on andnud aastate jooksul lava kohalikele ja välismaistele artistidele, drag-esinejatele ja DJ-dele ning teinud koostööd erinevate üritusteg, nagu Ladyfest ja Tallinna Biennaal.

Järgmine BÄM! toimub reedel, 8. juulil algusega kell 21.30 Sveta baaris.