Sveta baaris esinevad Egiptuse päritolu Abdullah Miniawy ja Taani produtsent HVAD

Hari Shankar Kishore ehk HVAD ja Abdullah Miniawy on tuntud nii sooloartistidena kui loonud koostöös albumi "Notice a Tiny Scratch for the Blue Behind", mis toob kõrbelaulud kaasaegsesse vormi, ammutades inspiratsiooni islamieelsest Araabiast, sealsetest valitsejatest ja polüteismist.

Albumi tekstid kirjutanud kunstnik, laulja ja näitleja Miniawy on varasemalt esinenud näiteks Avignoni teatrifestivalil, Pariisis Louvre'is ning jaganud lava selliste artistidega nagu Erik Truffaz, Kamilya Jubran, Médéric Collignon, Yom, Aly Talibab.

HVAD on Taani produtsent ja plaadifirma Syg Nok omanik. Tema uuel sooloalbumil "YUG" leiab läbilõike muusiku viimaste aastate muusikalisest teekonnast. Albumi pealkiri tähendab hindi keeles ajastut, peegeldades artisti päritolu ning muusikalist keelt läbi elektrooniliste ja traditsiooniliste india instrumentide.

Live-etteaste teeb Viinis elav Artjom Astrov ehk Artjom, varasemalt tuntud kui Benzokai, kes põimib lugude kirjutamise, leitud helid, digitaalsed töötlused ja vokaalid eklektilisteks kompositsioonideks. Möödunud juuli andis Artjom plaadifirma Plot Toy alt välja uue albumi "Funny Place".

Peaesinejaid toetavad DJ-d Compound Minerals, Holy Mountain ja Yallah.

Kolmandat korda toimuv "Shelter" on Sveta baari heategevuslike ürituste sari, mille esimene üritus toimus Ukraina toetuseks. Möödunud korral esinenud duo Raja Kirik abiga annetati osa ürituse tulust Indoneesia saarestiku põlisrahvaste heaks läbi tsiviilorganisatsiooni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).