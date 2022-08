Galerii: Tartu kunstimuuseum avas Raadil skulptuuripargi

"Tegu on teostega, mis oma kaalu ja iseloomu tõttu on mõeldud õues eksponeerimiseks. On ütlemata tore, et aastakümneid koguhoidlas oma aega oodanud skulptuurid nüüd ka publikuni jõuavad," rõõmustab Tartu Kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann.

Kümne skulptuuri autor on Pallase Kunstikooli üks asutajatest, pikaaegne pedagoog ja hiljem ka kooli rektorina töötanud Anton Starkopf (1889–1966). Teiste skulptuuride autoriteks on Starkopfi õpilane ja assistent Ernst Kirs (1936–1994), portretistina tuntud Aulin Rimm (1930–1999) ja monumentaalkunstnik Rein Rannast (1928–2016).

Tartu Kunstimuuseumi kogus olevad monumentaalskulptuurid on juba aastakümneid olnud väljas Tartu Ülikooli Botaanikaaias. 1980. aastate lõpus planeeriti skulptuuriparki Vallikraavi tänavale praeguse metodistide kiriku tagusele nõlvale, kuid muutunud riigikorra tõttu ei jõutud toona pikalt kavandatud plaani teostamiseni.

Raadi mõispargi ajaloolisest pargiruumist lähtuva arhitektuurse lahenduse lõi Arhitektuuribüroo Taju Ruum.