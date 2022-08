Briti suupillivirtuoos Steve Lury esineb üle aastate taas Eestis

25. augustil esineb Lury koos slaidkitarrist Andres Rootsiga Tartu kultuuriklubis Salong, 26. augustil Võru restoranis Pubi 17 ning 27. augustil Pärnu hotellis Alex Maja. Roots astub kõigil õhtutel üles ka sissejuhatava akustilise soolosetiga.

Steve Lury muusikutee algas 1960ndate esimesel poolel koos briti bluusibuumiga. Ta on mänginud ansamblis The Carruthers Brothers Band ja teinud koostööd ka David Loftsiga. 2006. aastal juhtus ta Londonis jämmima Eesti trioga Bullfrog Brown, järgnesid ühiskontserdid Suurbritannias, Soomes, Poolas ja Eestis ning 2009. aastal ilmus album "Bullfrog Brown with Steve Lury".

Koostöö Bullfrog Browni kitarristi Andres Rootsiga jätkus ka pärast bändi lagunemist; Suurbritannia põhjapoolseimal bluusifestivalil Shetlandi saartel salvestatud CD Steve Lury & Andres Roots "Live In Lerwick" ilmus 2014. aastal ja valiti Kanada veebiajakirja Blues Underground Network poolt aasta parimaks Euroopas tehtud bluusiplaadiks. Lury tegi kaasa ka Rootsi LP-l "Roots Music", mis pälvis 2017. aastal Kuldse Plaadi auhinna ning on tänini ainus Eesti albumitabeli tippu tõusnud bluusiplaat.