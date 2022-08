Tartus toimub teist korda spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF

Spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF on Eesti esimene spordifilmide festival, mille algatas eelmisel aastal Tartus südalinnas asuv Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum. Festival toob publikuni filme, mis kajastavad erinevaid spordialasid ja olümpiaväärtuseid: ausus, sõprus ja eneseületus.



Spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun sõnas, et selle aasta kava on väga kirju. "Usun, et igaüks leiab täpselt selle, mis talle meeltmööda on. Kindlasti on võimalus leida ka uusi lemmikuid, sest kavas on mitmeid filme, mida meie kinos ega teleriekraanidel niisama näha on võimatu või väga harv," selgitas ta.



Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi tegemistes on sel aastal fookuses ekstreemsport, mistõttu on ka üks festivalipäev pühendatud ekstreemspordile. Filmis "Blood Road" rullub lahti lugu maastikurattur Rebecca Ruschist, kes sõidab ennast ületades maha pea 2000 kilomeetrit, et lahendada mõistatus oma isa surmast Vietnami sõjas. Dokumentaalfilmi "The Longest Wave" fookuses on surfilegend Robby Naish.

Filmivalikus on vaatamist ka noorematele: 26. augustil linastub Disney 1992. aasta film "Mighty Ducks". Eesti filmidest linastub maailma esimene panoraamfilm "Ohtlikud kurvid", mis on loodud "Vallatute Kurvide" filmi põhjal.

Festivali linastused toimuvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis, kõik linastused on tasuta.