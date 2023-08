Tänavu toimub kolmandat korda spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF

Nelja päeva jooksul tuuakse vaatajate ette seitse spordifilmi. Festivalil linastuvad teiste hulgas värskeid kodumaised dokumentaalfilme "Kurvilise tee legendid" ja "Kaks südant", aga ka 2002. aastal valminud spordikomöödiat "Bend It Like Beckham" ning 2014. aasta malefilmi "Etturi ohverdus".

Filme on võimalik vaadata neljal järjestikusel õhtul Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Iga seansi eel ootab külastajaid ka sissejuhatus, mis avab paremini nii filmi tagamaid kui ka sealseid temaatikaid. Filmid linastuvad koos eestikeelsete subtiitritega, kõik seansid on tasuta.

"Üritame sel korral SOFFiga selles suunas minna, et näitame erinevate spordialade filme ehk mitte nii-öelda ainult traditsioonilist olümpiasporti," sõnas spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun. "Usun, et kõik filmid pakuvad mõtteainet, kuidas käsitletavaid spordialasid peaks vaatlema ja et spordiga võib tegeleda igaüks."

SOFF on Eesti esimene spordi- ja olümpiafilmide festival, mille eesmärgiks on vaatajateni tuua mitte ainult telekanalitel jooksvaid filmiklassikuid, vaid ka erispordialasid peegeldavaid dokumentaalfilme.