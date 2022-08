Põhjamaade filmikuu toob ETV2 ekraanile tugevad naiskarakterid

Seekordsete mängufilmide ühine märksõna on tugevad naiskarakterid, kuigi filmid ise esindavad erinevaid ajastuid ja žanre komöödiast õudusdraamani. Mitmed vaatajateni jõudvad linateosed on pälvinud tunnustuse rahvusvahelistel festivalidel ja kaks filmi, "Lambuke" ja "Maailma halvim inimene" on praegu nomineeritud ka Põhjamaade Nõukogu filmiauhinnale.

Koos ETV2-ga tähistab Põhjamaade filmikuud ka Jupiter, kus alates 31. augustist saab vaadata nii tänavusi filme kui varasematel aastatel teemakuu raames näidatud mängufilme. Juba praegu näeb Jupiteris varem linastunud kinopärle "Gurmeeklubi", "Meisterkokk Cheng", "Seltskonnamängud" ja "Diana pulmapidu". Teemakuu jõuab vaatajateni ETV2 koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis, Soome Instituudi ja Põhjamaade saatkondadega.

"Teisipäevaklubi"

31. augustil kell 22

Rootsi, režissöör Annika Apelin

Kaader filmist "Teisipäevaklubi". Autor/allikas: pressimaterjalid

Tänavu veebruaris Rootsi kinodes esilinastunud romantiline komöödia 40. pulma-aastapäeva tähistavast Karinist (Marie Richardson), kes pettudes oma abikaasas Stenis (Björn Kjellman) hakkab otsima, mida elul talle veel uut oleks pakkuda. Sõprade toel astub Karin kokandusklassi, mida juhib tuntud kokk Henrik (Peter Stormare). Nõnda saab alguse kokkamisega tegelev Teisipäevaklubi ja kuumas köögis hakkavad temperatuuri kasvatama ka tunded. Kuigi daamid pole enam esimeses nooruses, on elul neile ikka veel üllatusi ja rõõme varuks.

"Maailma halvim inimene"

7. septembril kell 22

Norra, režissöör Joachim Trier

Kaader filmist "Maailma halvim inimene". Autor/allikas: pressimaterjalid

2021. aasta romantiline draamakomöödia. Julie (Renate Reinsve) saab peagi 30-aastaseks, kuid pole veel elus oma kohta leidnud. Tema kallim Aksel (Anders Danielsen Lie) on vanem ja tahaks Juliega lapse saada, ent naine pole selleks valmis. Julie kohtub Eivindiga (Herbert Nordrum), armub ja jätab Akseli maha. Uus suhe toob aga ka uued vastuolud.

Joachim Trieri mängufilm esilinastus Cannes'i filmifestivalil, kus Renate Reinsve pälvis parima naisosatäitja auhinna. Film pälvis ka kaks Oscari nominatsiooni ja Cannes'i nominatsiooni Kuldsele Palmioksale.

"Margrete, Põhjamaade kuninganna"

14. septembril kell 22

Taani, režissöör Charlotte Sieling

Kaader filmist "Margrete, Põhjamaade kuninganna". Autor/allikas: pressimaterjalid

2021. aastal valminud ajalooline draama Taani valitseja Margrete I'st (1353-1412). Pärast oma isa Valdemar IV surma pani Margrete (Trine Dyrholm) troonile oma poja Olufi, kes pärast Margrete abikaasa, Norra kuningas Håkon VI surma tõusis ka Norra valitsejaks. Kuna Oluf oli alaealine, valitses mõlemat riiki sisuliselt Margrete. Pärast Olufi surma lapsendas Margrete oma õetütre poja Pommeri Eriku (Morten Hee Andersen), valitses tema eest regendina, ja kui Erik 1397. aastal Taani, Norra ja Rootsi kuningaks krooniti, viis Margrete sellega lõpule Põhjamaade ühendamise. Filmi tegevus viib meid aastasse 1402, kui Põhjamaade valitseja Margrete seisab silmitsi vandenõuga.

"Lambuke"

21. septembril kell 22

Island, režissöör Valdimar Jóhannsson

Kaader filmist "Lambuke". Autor/allikas: pressimaterjalid

Õudusdraama Mariast (Noomi Rapace) ja Ingvarist (Hilmir Snæer Guðnason), kes peavad üksildases Islandi talukohas lambafarmi. Elu on töine, paari suhetes pole ka suuremat lähedust. Ühel päeval toob üks lammastest ilmale talle, kelles Maria ja Ingvar hakkavad nägema tallest enamat. Nad adopteerivad lambukese, panevad talle nimeks Ada, ja edasi saadavad ta elu juba Maria ning Ingvari kiindumus ja kinnisideed. Cannes'i filmifestivalil programmis Un Certain Regard auhind originaalsuse eest, Euroopa filmiauhindade jagamisel nominatsioon kategoorias Euroopa avastus.

"Helene"

28. septembril kell 22

Soome, režissöör Antti J. Jokinen

Kaader filmist "Helene". Autor/allikas: pressimaterjalid

Sel suvel ka Eesti kinodes linastunud eluloodraama Soome ühest tuntumast naiskunstnikust Helene Schjerfbeckist (1862–1948), keda filmis kehastab Laura Birn. Aastal 1915 on Helene keskea künnisel, unustusse vajunud ja elab koos emaga. Kui üks kunstikaupmees tema maalid avastab ja suure näituse korraldab, muutub Helene elu päevapealt. Ka armastus ei jää tulemata, naise ellu ilmub noor kunstikriitik ja amatöörkunstnik Einar Reuter (Johannes Holopainen).

Eesti kaastootmisega valminud "Helene" on suures osas üles võetud Eestis, filmi kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja grimmikunstnik Kaire Hendriksoniga.