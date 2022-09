Galerii: loodusmuuseumi seenenäitus tähistab sel aastal 60. sünnipäeva

Näitus "Miski on kõigega seotud" koosneb Peeter Lauritsa rohkem kui kümne aasta jooksul valminud suuremõõtmelistest fotodest. Näitust täiendab video- ja heliinstallatsioon, mille autorid on filmihelilooja ja helindaja Ann Reimann ja putukateadlane Veljo Runnel.

"Loodusmuusuemis ei ole mul varem näitust olnud ja ma kardan, et võib-olla ei ole siin üldse kunstinäituseid olnud. Ma üritasin näitust kokku panna nii, et piltide vahel tekiks rohkem seoseid ning see sobiks loodusmuuseumi üldise temaatikaga kokku. See polnud raske, sest ma olen loodusega viimased 30 aastat tegelenud," rääkis Laurits.

Seenenäitusel saab külastja piiluda näituse korraldamise telgitagustesse läbi aegade ning kuulata audiogiidi vahendusel praeguste ja kunagiste tegijate meenutusi näituse korraldamisest, seeneretkedel käimisest ja seente näitusele seadmisest.

Samuti ilmus raamat "60 seenenäitust Eesti Loodusmuuseumis", mille on endiste ja praeguste loodusmuuseumi töötajate meenutuste ning arhiivimaterjalide põhjal kokku pannud kuraatorid Marja-Liisa Kämärä ja Loore Ehrlich.

"Näituselaudadele paneme välja need seeneliigid, mis muuseumitöötajad metsast korjavad. Seega esindavad väljapandud seened alati parasjagu käesolevat seeneaastat ja nii saab näitusel tundma õppida just neid liike, mida suure tõenäosusega metsas kohata võib," ütles näituse kuraator Marja-Liisa Kämärä.

Koos seenenäitusega avati loodusmuuseumi ajutiste näituse saalis ka Peeter Lauritsa autorinäitus "Miski on kõigega seotud":