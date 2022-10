Galerii. A-Galeriis avati Katarina ja Kalle Kotselaineni näitus "Kehakuma II"

Näitus räägib keha ja ehte suhtest kandja ning vaatajaga – kehakuma on midagi, mis on kandjale endale füüsiliselt lähedal, ning ka see, mida ta sellega soovib teistele enda ümber öelda. Ühe jaoks on ehe ligimeelitamiseks, teise jaoks, oma ogalise olekuga, hoopis eemale tõrjumiseks.

Näituse jaoks on inspiratsiooni ammutatud Jaapani sidumiskunstist shibar'ist ja antiikajastu maskidest.

Katarina Kotselainen on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ehte- ja sepakunsti ja osalenud näitustel alates 2001. aastast. Tema töid on erakollektsioonides Eestis, Soomes ja USA-s. Kotselainen on alates 2008. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige.

Kalle Kotselainen lõpetas 2019. aastal Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli sepa erialal ning on disaininud ja valmistanud väärismetallidest ehteid üle kümne aasta.

Näitus "Kehakuma II" on avatud 11. novembrini.