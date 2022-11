Galeriis Vernissage lähevad oksjonile Jüri Arraku vähenähtud maalid ja graafika

Samuti on valikus Enn Põldroosi akt, mille paaristöö kuulub Eesti Kunstimuuseumi kogusse. Kokku on valikus 141 teost 85 kunstnikult, kõrgeim alghind on sel korral 26 000 eurot.

Vernissage'i galerii juhataja Kristiina Radevalli sõnul on ebaselgest majandusperioodist hoolimata kunstiturg endiselt kuum, sest kunsti investeerimine on kindel viis inflatsioonimõjudest hoiduda.

"Hinnad, millega osteti Eesti kunsti 20 aastat tagasi, on täna meie mõistes odavad, see näitab, et kunst pakub lisaks emotsionaalsele väärtusele ka tulusa vahendi rahapaigutuseks. Aina enam tuntakse huvi 1960. aastatest algava perioodi vastu, need tööd löövad uusi hinnarekordeid," lisas Radevall.

Oksjonivaliku üks tähti, Jüri Arraku triptühhon "Mägede lill" valmis 1968. aastal tellimustööna modernistlikule kohvikule Tuluke. Pärast kohviku sulgemist on teos olnud ühe pere valduses. Arraku õlimaal "Nukk" rändas 1980ndatel otse kunstniku ateljeest Saksamaale erakogusse ning on nüüd jõudnud tagasi kodumaale.

Enn Põldroosi "Häbelik akt I" (1970) on kaua kadunud paariline Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvale teosele "Häbelik akt II" (1970). Radevall tõi oksjonitööde hulgast esile ka rohkelt reprodutseeritud ja mitmetel näitustel eksponeeritud Malle Leisi teose "Sinine lill" (1966), mida on peetud kunstniku tuntud lillepiltide avalöögiks.

Eraldi mainimist väärib Radevalli sõnul ka tänavuse Konrad Mäe preemia laureaadi Ludmilla Siimu teos "Fratres – inspireeritud A. Pärdi muusikast" (2019), mida eksponeeriti hiljuti kunstniku ülevaatenäitusel Tartu Kunstimuuseumis. Oksjonivalikust leiab ka Eesti kunstis haruldase kosmose käsitluse Kaljo Põllult.

Vanema kunstiklassika oksjoni pärl on aga Radevalli sõnul Adamson-Ericu "Lilled sinises vaasis" (1940).

Vernissage'i galerii vanema kunsti klassika oksjon toimub 12. novembril, moodsa kunsti klassika oksjon 13. novembril. Oksjonil saab osaleda ka veebi vahendusel. Kokku on kahel päeval oksjonivalikus 141 teost 85 kunstnikult, kõrgeimate alghindadega lähevad enampakkumisele Malle Leisi ja Tiit Pääsukese teosed.

Teiste seas osalevad vanema klassika oksjonil lisaks Adamson-Ericule Eduard Wiiralti, Gustav Dückeri, Eduard Ole, Lepo Mikko jt teosed ning moodsa klassika oksjonil Raivo Korstniku, Kaljo Põllu, Lembit Sarapuu, Enno Ootsingu jt teosed. Kogu valikuga on võimalik tutvuda galerii kodulehel.