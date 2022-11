Muusikafestival Big Bang paneb lapsed üksteist kuulama

Mustpeade majas toimuval kontserdil kõlab muusikute Helena Tulve, Tatjana Kozlova-Johannese, Ülo Kriguli ja Maria Kõrvitsa ehk Eesti Heliloojate Ansambli spetsiaalselt festivali tarbeks loodud muusikaline teos. Heliloojatega on laval musitseerimas ka lapsed vanuses 10–13 aastat.

"Teos sündiski koostöös lastega. See on väga palju muutunud, sest lapsed toovad oma energia ja ideed siia. Me tahame keskenduda kuulamisele, et lapsed õpiksid rohkem kuulama ja üksteisele kuulates reageerima," rääkis helilooja Tatjana Kozlova-Johannes.

Kontserdi pealkiri "Uneuksed" viitab alateadlikele kujutusmaastikele. Lisaks erinevatele pillidele kasutatakse muusika loomiseks ka muid käepäraseid vahendeid.

"Kõik meie ansambliliikmed on sellised igasuguste objektide kogujad. Kõik, mis teeb häält, seda ei saa jätta sinna, kus see parasjagu on, olgu see prügimägi, mets või pood," tõdes Kozlova-Johannes.

Kontsert on osa rahvusvahelisest laste ja noorte muusikafestivalist Big Bang. Reedel ja laupäeval toimuvad Mustpeade majas mitmed etteasted, muusikainstallatsioonid, töötoad ja muusikalist virtuaalreaalsust kompav kontsert.

Järgmisel nädalavahetusel toimub Big Bang festival Prantsusmaal.