Galerii: Mustpeade majas toimus rahvusvaheline laste ja noorte muusikafestival Big Bang

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul pakub festival erakordselt põnevat programmi nii koolidele kui huvikoolidele, aga ka lastega perekondadele kvaliteetse vaba aja veetmiseks. "Pöörame muusikalinna tegevuste raames lastele ja noortele läbivalt eraldi tähelepanu ning Bing Bang on kindlasti üks senistest tippsündmustest, seejuures väga kõrge kvaliteedi ja võimalikult mõistlike piletihindadega," ütles Kaarel Oja.

Festivali produtsendi Svea Ideoni sõnul keskendub Big Bang Tallinn kõigele huviäratavale, mis muusikaga seotud. "See eelkõige muusikafestival, mille eesmärk on teha lastele muusika kättesaadavaks võimalikult autentses vormis. Kõige olulisem on olla kaasatud muusika tegemisse. Tänu rahvusvahelise festivaliformaadile õnnestus meil Tallinna kohale tuua mitmed põnevad heli- ja muusikainstallatsioonid, mille sarnaseid ei ole Eestist kohapealt võtta," ütles Svea Ideon.

Festivali ajal on Mustpeade majas tasuta uudistamiseks välja pandud erinevad muusika- ja heliinstallatsioonid. Belgiast tuuakse kohale kaks muusikamasinat: StepStrument, millel iga laps saab muusikat teha kõndides, ning Serafyn, millel on 108 vilet, 6 lõõtsa ja 16 vilkuvat tuld. Samuti saab vaadata interaktiivset näitust elektroonilistest instrumentidest "Mobile Touch" ning heliinstallatsiooni "Sublumia", kus muusikat tekitatakse ja võimendatakse läbi ruumi erinevatesse osadesse paigutatud seadmete.