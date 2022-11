Filmikriitik "Matmisest": teemasid ei lahata kuigi süvitsi

"Matmine" on täies mahus filmitud Eestis ning võetud üles ajal, kui olid käimas kõige rangemad koroonapiirangud. Eestist otsisid tegijad maastikku, mis sarnaneks teise maailmasõja lõpu Euroopale, ning Eesti metsad sobisid selleks suurepäraselt.

Selle loo juured peituvad tegelikult selles, et ma lugesin Euroopa ja teise maailmasõja ajalugu ning sain teada, et kui punkrist leiti Hitleri laip, siis see

maeti maha, et seda liitlaste eest varjata," rääkis režissöör Ben Parker. "Lugu Hitleri laiba matmisest, et seda varjata, tundus mulle huvitav ning sellest saigi film alguse."

"Lisaks sellele tahtsin ma kirjutada trillerit ja meelelahutuslikku action-filmi, mis räägib tõe varjamisest ning näitaks, mis selle tõttu juhtuda võib," lausus ta.

Eesti näitlejatest astuvad filmis teiste hulgas üles Kristjan Üksküla, Tambet Tuisk, Ester Kuntu ja Sten Karpov. Samuti oli Eestist kaasatud ka suurem osa tehnilisest meeskonnast. Filmikriitik Andrei Liimets tunnustab filmi teemavalikut, kuid leiab, et žanrikino elemendid, millega filmi on rikastatud, ei ole päriselt loo teenistuses.

"Ma arvan, et Eestis võiks ta resoneeruda eelkõige seetõttu, et meile on väga tuttav selline olukord, kus mitmed okupandid on riigist järjest üle käinud. Film toimub küll Poolas, aga keskmes ei ole Vene ega Saksa sõdurid, vaid hoopis tsiviilisikud," rääkis Liimets.

"Siin on aimata väga häid teemasid ja väga huvitavaid küsimusi, aga neid ei lahata kuigi süvitsi, kuna žanrikino nõuab tulevahetusi ja õudusstseene, aga need ka ei toimi nii, nagu žanrisõbrad ootaks ja sooviks," kommenteeris ta.