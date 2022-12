Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" viib vaatajad MUBA-sse

Maja asub müriseva Pärnu maantee ääres, aga selle sees on vaikus, aga on ka muusika, laul, tants ja pillimäng. Majas on suur saal, kus on 450 istekohta, 120 muusikaklassi ja mitusada klaverit.

"See, mis me ette kujutasime, on suures osas tõeks saanud, ja mis puudutab arhitektuuri esteetikat, siis ma ütleks, et enamgi veel," tunnistas kooli direktor Timo Steiner ja lisas, et maja eesmärk on, et eksisteeriks üks väga hea kunstiga tegelev kool. See, et need kolm kooli siia kuidagi ühenduvad, võiks päris loomulikult hakata toimima, sest valdkonnad ei ole väga kauged üksteisega."

Kolme kooli ühendamine oli ka arhitektidele paras pähkel. "Iga uut maja alustades justkui süüvid uude maailma. Justkui alustad natuke ka mingil määral uurimistööga. Kui tavapäraselt saad endale ühe valdkonna, siis siin oli maja nii keerukas, kuna me ei tee ainult üldhariduskooli, vaid teeme muusika-, tantsu-balletikooli, aga ka spordikompleksi, isegi kodu ja ka kontsertmaja ning ka professionaalseid salvestusstuudiod," selgitas arhitektuuribüroo 3+1 Arhitektid arhitekt Hanna-Liisa Mõtus.

"Sa pidid kõikide nende maailma ja spetsiifikasse sisse elama, aet kõiki nende vajadusi mõista," lisas ta.

Saatejuht on Owe Petersell, režissöör Erle Veber, toimetaja Kai Väärtnõu ja produtsent Rait Roland Veskemaa. "Ühe maja lugu" on ETV eetris laupäeval, 3. detsembril kell 20.00.