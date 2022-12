Vaata uuesti: "Ühe maja lugu" viib vaatajad Estoniasse

Estonia teatri- ja kontserdimaja sai kaudselt nurgakivi 1865. aastal, mil Tallinnas loodi laulu- ja mänguselts Estonia. Esialgu käidi koos kitsukeses hoones. "Amalie Konsa meenutas hiljem, et see ruum oli nii väike, et lavale tuli kükakil ronida. Eks see oli rohkem üks joogikoht, kus käidi kaarte mängimas. Natukene tehti teatrit ka," kirjeldas arhitektuuriajaloolane Karin Hallas-Murula.

"Suur mure oli, et Estonia selts hakkas joogiklubiks kujunema ja siis leiti, et peab ikka karsket meelt pidama ja korralikku laulu ja mängu tegema. Uue teatri ehitamine oligi seotud sellega, et saaks professionaalse trupi, näitlejad palgale ja korraliku saali ja ruumid näitlejatele," meenutas Hallas-Murula.

1902. aastaks olid kõik Tallinna seltsid jõudnud otsusele, et nad vajavad ühist hoonet, kuid ühel hetkel saadi aru, et erinevaid huvisid on ühte majja raske mahutada ja maja jäi Estoniale. Arhitektide Wivi Lönni ja Armas Lindgreni kujundatud teatri- ja kontserdimaja sai valmis 1913. aastal.

Teise maailmasõja ajal sai Estonia tugevalt kahjustada. Arhitektid eesotsas Eugen Haabermanniga otsustasid sisuliselt kohe pärast pommitamist Estonia taastada. "Estonia taastamine tehti tähtsaks küsimuseks," selgitas Hallas-Murula. "Ma olen arvanud, et kui nad oleksid Estonia taastamise otsusega venitanud ja lükanud selle 1947. aastasse, poleks seda taastatud."

Alar Kotli eestvedamisel taastati Estonia algsete plaanide järgi, vaid tagumine fassaad sai lihtsam kui varem. "Tegelikult on Kotli puhul hästi imelik see, et Kotli, kes oli Päti arhitekt, sai sellise objekti. Et ülüldse teda ära ei küüditatud, sest ta oli Pätsi arhitektuuri parem käsi. Võib-olla Estonia päästiski ta, sest siis ta oli juba Estonia taastanud arhitekt, Nõukogude arhitekt," rääkis Hallas-Murula.

Pärast maja taastamist teenis Estonia aastakümneid ustavalt nii artiste kui ka külalisi, mistõttu vajas maja uue sajandi alguses uuenduskuuri. 2006. aastal lõppes Estonias suurem renoveerimine. Sisearhitekt Juta Lember rääkis, et sisekujunduslikult oli toona oluline, et maja sisekoloriit muutuks. "See oli enne roosakas-lillakas ja tolmunud, natuke võigas. Selle koloriidi muutmine oli oluline," nentis ta.

"Ühe maja lugu" on ETV eetris laupäeval kell 20.