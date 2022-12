Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" viib vaatajad Tartu Pauluse kirikusse

Tartu Pauluse kirik on omapärane sakraalhoone. Muuhulgas peidab see kolumbaariumit ehk tuhaurnide matmispaika, aga ka lasteaeda, supikööki ja Eesti rikkalikumat kirikupoodi.

Ehkki Pauluse kirikul on pikk ja väärikas ajalugu, on see praegu modernseim pühakodu kogu Eestis.

Kiriku projekteeris maailmakuulus Soome arhitekt Eliel Saarinen. Kes on käinud Helsingis, teab kindlasti Helsingi pearaudteejaama – see on ka Saarineni projekteeritud.

"Seda kirikut ehitati sõja ajal. See oli vaene aeg ja elus ongi olnud nii, et rasketel aegadel ehitatakse kirikuid ja headel aegadel jäävad nad tühjaks," tõdes piiskop Joel Luhamets.

Kirik ehitati I maailmasõja ajal. "Siis, kui linnas oli leivapuudus, koguti annetusi. Uskumatu, aga kuidagi õnnestus. See kirik sai valmis. Olgu küll, et oli ka neid, kes nurisesid ja ütlesid, et rinne läheneb, kahurimürin juba Riia all, mis te siin ehitate sõjaroaks," kirjeldas Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.

Saatejuht on Owe Petersell, režissöör Erle Veber, toimetaja Kai Väärtnõu ja produtsent Rait Roland Veskemaa. "Ühe maja lugu" on ETV eetris laupäeval, 24. detsembril kell 19.00.