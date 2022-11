Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" tutvub Tartu vana anatoomikumiga

Vana anatoomikum valmis Tartusse Toomemäe nõlvale 1805. aastal, hoone projekteeris arhitektuurihuviline Johan Wilhelm Krause. Hoones õpetati toona üldanatoomiat, histoloogiat, kohtumeditsiini ja topograafilist ehk kirurgilist anatoomiat.

"Kui me mõtleme anatoomikumide peale või anatoomilise teatri peale, siis kõige kaugemad eeskujud on hoopis Vana-Kreekas," lausus arhitektuuriajaloolane Anu Ormisson-Lahe. "Anatoomikumid tulid ülikoolide juurde 16.-17. sajandil."

Meditsiiniajaloolane Anu Rae meenutas saates, et paarsada aastat tagasi veel narkoosi olemas ei olnud ning arstidel tuli patsiente operatsiooni ajal lihtsalt tugevalt kinni hoida. "Narkoos oli midagi, mida tuli leiutada ja see leiutamine toimus 1840-ndatel, nii et enne seda nägi operatsioon välja selline, et neli meest hoidsid patsienti kinni, patsient karjus nii, kuis jaksas ja kirurg - nii kiiresti kui vähegi suutis - sooritas operatsiooni," rääkis ta.

