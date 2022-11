Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" tutvub sel korral Hara sadamaga

Arhitektuuriajaloolane Robert Treufeldt selgitas, et Hara sadama lugu algab 1948. aastal, kui Hara külla ja saarele tehti Nõukogude mereväe hüdroakustika uurimisjaam. "Sõda oli näidanud, et allveelaevad on väga reetlikud, kui neil on suured mürajäljed ning seda tuleb kuidagi vähendada, teine nüanss oli ka laevade magnetvälja jäljed, mida tuli samuti vähendada."

"Tegelikult tehti 1952. aastal Nõukogude Liidus põhjalik uurimus, milline kant sobiks selleks kõige paremini," sõnas Treufeldt ning uurimuses leitigi, et kõige paremini sobib Hara laht. "See on keskelt küllaltki sügav, ta on suhteliselt vaikses kohas ning ilmselt olid ka muud põhjused, miks see neile sobib, aga oluline oli ka see, et seal oli juba üks toimiv mereväe uurimisjaam."

1953. aastal moodustatud Suurpea mereväebaas arhitektuuriajaloolase sõnul tervet Hara lahte ja rannikut. "Väga jämedalt öeldes on terve lahe põhi selle baasi osa ja rannikul on viis kontsentreeritumat punkti, mis moodustavad selle baasi maapealse osa," selgitas ta ja lisas, et enamik uurimistegevusest toimus lahe keskosas. "Lahe põhjas oli tohutu palju antenne, andureid ning ka nende vahelisi kaableid."

