"See on olnud täiesti fantastiline seiklus täis õppetunde, pisaraid ja naeru. Täname südamest kõiki inimesi, kes selle nii meeldejäävaks on teinud! Lõputud kohvijoomised, kirjandusüritused, vestlused raamatutest ja elust," kirjutas Puänt oma Facebooki lehel.

Kuigi raamatupood sulgeb uksed, jätkab Puändi-nimeline kirjastus siiski tegutsemist.