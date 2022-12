Elisa-Johanna Liiv: väikese raamatupoe pidamine pole kunagi olnud lihtne

Puänt raamatupood avas uksed 2016. aastal Pärnu maantee äärses keldris, nüüd on nad aga juba mitu aastat pesitsenud Telliskivi loomelinnakus. Esimestel aastatel oli neil end suurte ketipoodide kõrval keeruline kehtestada, nüüd on nad võitnud aga nii külastajate kui ka kirjastajate usalduse, ent sellest enam ei piisa.

Poe eestvedaja Elisa-Johanna Liiv kinnitas, et väikese poe pidamine pole kunagi olnud lihtne. "Selle käigus on kindlasti olulised nii finantsiline ka külastatavuse küsimus, mis on omavahel seotud, aga samas ka see, kuidas inimesed terveks jätta, et nad suurest missioonist läbi ei põleks."

Rahaliselt nad selle tegevuse rikkaks ei saanud. "Aga kõik need kogemused, mis me siit saime, on fantastilised olnud."

Veidi enam kui aasta tagasi tegevust alustanud kirjastus Puänt ei kao aga kuhugi, neil on juba mitmed plaanid ka tulevaks aastaks tehtud. "Kui sa saad aru, et raamat on väärt, ta on sinu jaoks midagi väga head ja sa tahad, et teised ka seda loeksid, siis on väärt see kaante vahele panna," rõhutas Liiv ja mainis, et käsikirju neile tuleb, aga võiks vabalt ka rohkem tulla. "Meil on ainult hea meel, kui meie juurde jõuab käsikiri, mis on väga hea ja me näeme sellel lugejaskonda."

Tuleva aasta algul saavad huvilised osta endale koju ka tükikese Puänti. "Meil on plaanis uuel aastal müüa maha ka midagi muud kui raamatud Puändist, nii et kui keegi on aastaid vaadanud meie riiuleid ja mõelnud, et ta tahab neid endale koju, siis jaanuaris palun tulge," rõhutas ta ja lisas, et vaikselt mõtlevad nad juba ka poe sulgemispeo peale.