Rait Pärja "Sümbioos" toob kokku puidu ja plasti

Skulptor Rait Pärg avas Pärnu kunstnike majas oma isikunäituse "Sümbioos". Pealkiri viitab sellele, et kunstnik on ühendanud oma töödes puidu ja plasti.

Rait Pärja kuulsaim töö on Raimond Valgre mälestusmärk Pärnu Kuursaali juures. Tema esimene isikunäitus toimus 30 aastat tagasi toonases Pärnu koduloomuuseumis, seal olid eksponeeritud peamiselt maalid, skulptuure oli vähe. Üks tolleaegsetest maalidest on nüüdselgi näitusel. Pärjale tulid materjalid, millest selle näituse tarvis taieseid vormida, üsna lihtsalt kätte.

"Põhimaterjal on mul puit, sest ateljee ukse pealt vaadates – mul on kogu aeg ees lepistik ja need puuoksad. Ma vahel käin seal lepistikus jalutamas ja need maha langenud puuoksad, need ma kasutasin oma loominguks ära," kirjeldas Pärg "Aktuaalsele kaamerale".

"Leidsin, et seal saab inimkeha suure vormi voolida välja küll, aga siis võiks sinna juurde lisada veel midagi teisest materjalist. Ja see on selline kaasaegne materjal, plastik põhiliselt.

Nukke müüakse taaskasutuskeskustes hulgaliselt ja sealt Pärg neid ostmas käiski. Osadel läks kasutusse üksnes pea, mõnel ka käed-jalad. Nii valmis rodu eriilmelisi nukke, aga üldiselt on tegemist naissoost tegelastega.

Vaid üks poiss on tüdrukute sekka ära eksinud, aga sellise võimalus pakkus puidust algmaterjal. Ja üks ligi kolmemeetrine nukk valmis nii, et Pärjal polnudki täpselt meeles näitusesaali kõrgus. Aga ära mahtus.

Näitus on avatud 7. jaanuarini.