Pääru Oja: "Hell häving" on mu elu kõige raskem näitemäng

"Hell häving" jutustab ühe mehe ja naise väga erilise suhte loo. Käiku läheb fantaasiamaailm, appi võetakse mälu ja kujutlusvõime. "Peamine motiiv on minu jaoks igatsus kokkusaamise järele. Igatsus teisega kokku saamise järele," kirjeldas Toikka "Aktuaalsele kaamerale".

Osatäitja Pääru Oja tõdes, et see on vaieldamatult olnud kõige raskem näitemäng, millega ta on oma elus kokku puutunud.

"Ta on sellest nüüd enam mitte nii kaasaegsest in-your-face või otse-näkku teatri liikumisest. Ta katsub ilma igasuguse "härra, teile on kiri, me oleme siin mõisas kus me oleme elanud 70 aastat", ilma igasuguse selleta kohe hakata asjast rääkima. Nii et see kohe hobuse selga hüppamine on näitlejana väga põnev töö."

"Hell häving" esietendub esmaspäeval, 19. detsembril Sakala 3 teatrimaja saalis. Teater ei soovita lavastust alla 16-aastastele.