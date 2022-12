Anne Türni ja Toomas Tuule näitus ootab vaatajaid ööpimeduses

Kunstinäitustel käiakse tavaliselt päise päeva ajal ja hästi valgustatud saalides, aga Saue vallamaja akendel on avatud Anne Türni ja Toomas Tuule näitus "Peegeldused", mida tasub vaatama minna ööpimeduses.

Kümmekond aastat tagasi ainulaadse tehnika loonud keraamik Anne Türni sõnul sobivad tavatu arhitektuuriga vallamaja aknad valgusinstallatsioonide näitamiseks väga hästi, kuid kõige mõjuvamad on tema taiesed looduses õigel ajahetkel tabatuna. See on fotograaf Toomas Tuulel kunstniku sõnul ka õnnestunud.

"Ongi klaas ja keraamika koos ja klaas lihtsalt voolab läbi keraamika. Mitte midagi muud. Ise teeb, mida tahab. See ongi, kuidas juhtub, kuidas ta hakkab voolama, kas tal on õige temperatuur. Ta voolab siis, kui kõik on hästi. Mina ei saa midagi teha," rääkis Türn.

Näitus on üleval 10. jaanuarini.