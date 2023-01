Uus üritustesari toob Eestisse Soome elektroonilise muusika produtsendi

Uus üritustesari Glitch, Please tutvustab elektroonilist underground-muusikat ning toob esmakordselt Eestisse Soome glitch-breakcore'i produtsendi Tusk Mite'i, kes esitleb oma uut albumit "Ph▽tisms" 20. jaanuaril Kauplus Aasias.

Glitch on elektroonilise muusika eksperimentaalne alamžanr, mis saab inspiratsiooni n-ö rikkis tehnoloogia kõlast, muutes selle ainulaadseks kompositsiooniks. "Mulle meeldib kuidas glitch-muusikas kohtuvad kaks vastandit: meloodiline ning helivigadest koosnev kaootiline maailm. Tusk Mite'i looming illustreerib seda ideaalselt, mistõttu on erakordselt meeldiv just Eestis ta viimast Euroopa kontserti võõrustada," sõnas ürituse korraldaja Karl Korts.

Tusk Mite'il on diagnoositud ka haruldane neuroloogiline seisund süntesteesia, mis tähendab, et produtsent näeb ja tunnetab heli visuaalselt värvide ja kujunditena.

Lisaks uuele albumile "Ph▽tisms" on Tusk Mite avaldanud varasemalt sooloalbumi "Plastic Planet" ja ühisalbumi hyperglitch'i teerajajaga Sunnk.

Sündmusel kuuleb lisaks glitch'ile ka breakcore'i, drum'n'bass'i, jungle'it, dark ambient'i ja hyper-popi tänu kohalikele artistidele Art Imitati¤n, Neo_n, Killing Sinatra, Oudeis ja Glitchmees. Üritusel presenteerib glitch-videokunsti Stunfisk, kes muudab DJ-set'id audiovisuaalseteks teosteks.