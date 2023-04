Kauplus Aasia juht öölokaali sulgemisest: klubi keskmine eluiga ongi umbes viis aastat

Sel nädalavahetusel peab oma viimast pidu Tallinna öölokaal Kauplus Aasia, sest maja lammutatakse, et teha ruumi uusarendustele. Muutusi on Balti Jaama piirkonnas näha lähiaastatel veelgi.

Sel reedel ja laupäeval kogunevd noored veel viimast korda Kopli 2 asuvasse klubisse Kauplus Aasia, et pidada maha viimane pidu enne selle maja täielikku lammutamist.

"Me küll alguses kohe teadsime, et see on ajutine projekt ja mingi aja pärast hoone lammuatakse maha," tõdes ööklubi asutaja Marek Poel. "Meile see sobis, sest ööelus nii või teisiti võikski klubi keskmine eluiga olla umbes viis aastat."

"Kopli 2 on üks huvitavamaid aadresse Tallinnas," arvas Poel. "Siin on tegutsenud aasia pudi-padi kaupade kauplus, Kauplus Aasia, siin on tegutsenud ka draakoni-nimeline loomaaed ja samuti on ka kino Diana siin omal ajal olnud," loetles ta. "Hoone ise on tsaariajast pärit."

Kopli 2 krundile kerkib modernne äri- ja elamispindadega hoone. See on vaid üks mitmest uuendusest, mida järgnevatel aastatel Balti Jaama piirkonnas näha võib.

"Selline väikene ühe-kahekordne linnaruuum asendatakse nelja-viiekorruselisega," tutvutsatas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja ja arhitekt Oliver Alver.

Alver rõhutab, et olulisim muudatus Balti Jaama piirkonnas on Vana-Kalamaja tänava pikendus ja selle jalakäijate keskseks välja ehitamine. "See on kogu piirkonda haarav ja avardav. Vanalinna elanikele tekib hea, mugav ligipääs Kalamajale ja merele," põhjendas ta.

"Kui me räägime bussidest, siis kindlasti bussid peavad siia alles jääma," lausus Alver. "Balti jaam on oluline transpordi sõlmpunkt, hästi mugavaks tuleb teha ümberistumine rongilt bussile, trammilt bussile," jätkas ta, lisades, et on olnud ka arutelusid, kus soovitakse Balti jaama busside parklast pargiala teha, kuid kaaludes erinevaid plusse ja miinuseid, otsustati parkla siiski alles jätta.