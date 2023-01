Aasta filmiajakirjanikuks valiti Kaspar Viilup

"Kaspar väärib tunnustamist nii muljetavaldava töö eest ERR kultuuriportaali peatoimetajana kui ka kiire arengu eest kriitikuna," põhjendas Andrei Liimets ja lisas, et eraldi väärivad väljatoomist ka German Golub jõuliste ja julgete artiklite eest Sirbis ja Eero Epner elulooraamatu "Lembit Ulfsak" koostamise eest.

Kaspar Viilup on töötanud ERR-i kultuuriportaali toimetajana alates 2015. aastast, lisaks on ta kirjutanud kaastööd Sirpi, Teater. Muusika. Kinosse ja Müürilehte. Alates möödunud aastast on ta ka Ekspressi filmitabeli liige.

Varem on aasta filmikriitikuks valitud teiste hulgas Tristan Priimägi, Aurelia Aasa, Hendrik Alla, Andrei Liimets ja Tõnu Karjatse. Möödunud aastal valiti aasta filmiajakirjanikuks Maria Ulfsak.