Fotograaf Svetlana Linkevitš: inimesed ei märka, kui ilus meie maailm on

Svetlana Linkevitš on pärit Sillamäelt, kuid on juba aasta aega elanud Viljandimaal. Fotograafiaga hakkas ta tegelema tosin aastat tagasi. Esialgu pildistas Linkevitš oma lapsi, kuid nüüd jäädvustab meeleldi looduse ja inimeste emotsioone.

"Inimestel on oma elus alati nii kiire ja nad ei märka, kui ilus on meie maailm. Sellepärast ma tahtsin näidata inimestele, et palun vaadake," sõnas fotograaf.

"Svetlana fotosid iseloomustab just see müstilisus, mida ta on osanud looduses näha ja jäädvustada. Jäädvustada mingi müstiline pilt on ka omaette kunst, niisama klõpsida võib igaüks," märkis Viljandi fotoklubi president Peeter Sink.

Fotonäitust "Looduse harmoonia" saab Viljandis Sakala keskuse fuajees vaadata 28. veebruarini.