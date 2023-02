"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on sotsiaalteadlane Merike Sisask

Saate "Plekktrumm" külaline tuleval esmaspäeval on sotsiaalteadlane ja värske Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Merike Sisask.

Värske Eesti inimarengu aruande teemaks on vaimne tervis ja heaolu. Milline on eestlaste vaimne tervis ja mida teha, et meie elukeskkonnast kujuneks toetav ja turvaline paik?

Vabariigi aastapäeva eel on "Plekktrummi" külaline sotsiaalteadlane ja värske Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Merike Sisask.

Saade on eetris esmaspäeval, 20. veebruaril kell 21.30 ETV2-s.