"Drama Queeni" lavastaja: ootan eelkõige venekeelset ja -meelset publikut

Terav ja provokatiivses toonis lavastus räägib isikliku loo pagendusest, hirmust ja luhtunud armastusest. Selle eesmärk on panna vaatajat mõtlema selle üle, mis maailmas toimub. Sofija ütleb, et tal on hea meel mängida oma etendust Kanuti Gildi SAAL-is, mis asub otse Vene saatkonna vastas.

"Muidugi on mul hea meel sellises naabruses mängida, sest lavastuse sõnum on väga terav ja provokatiivne ja mul on hea meel suunata seda saatkonna inimeste poole," selgitas Melnik "Aktuaalsele kaamerale".

"Ootan eelkõige venekeelset ja ka -meelset publikut. Aga ka inimesi, kellel on eelarvamused ukrainlaste ja ukraina põgenike kohta, võib-olla see aitab nende arvamust muuta," lisas ta.