Tallinnas etendub Ukraina sõjapõgeniku Sofija Melnikova lavastus "Drama Queen"

22. ja 23. veebruaril toimuvad Kanuti Gildi SAAL-is Ukraina sõjapõgeniku Sofija Melnikova lavastuse "Drama Queen" etendused. Lavastuse keskmes on Melnikova lugu pagendusest, hirmust ning ebaõnnestunud armastusest.

Autor räägib Ukrainast Riiga jõudmisest ning kaheksa aastat kestnud suhte lõppemisest. Äsja toodi lavastus esile ka auhinna "​​Kilograms kultūras 2022" ühena viiest läti teatrivaldkonna nominendist.

Sofija Melnikova on noor Donetski piirkonnast pärit Ukraina lavastaja, kes on õppinud lavastajaks Harkivi Riiklikus Kunstiülikoolis. Pärast sõja algust Ukrainas saabus ta 2022. aasta aprillis Riiga, kus Dirty Deal Teatros eelmise aasta lõpus esietendus tema lavastus "Drama Queen". Melnikovale on kaaslavastajana olnud abiks Valters Sīlis.

"Drama Queen" etendub 22. ja 23. veebruaril kell 19.30 Kanuti Gildi SAAL-is. Etendused on ukraina ja vene keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.

Teisipäeval, 21. veebruaril kell 18.00 toimub SAAL-is ka Ukraina päritolu kirjanik Ilya Kaminsky raamatu, kirjastuse Puänt eestikeelses tõlkes välja antud "Odessa tantsud" esitlus, kus raamatut loeb ette näitleja Johannes Sepping ning muusikat teeb Teet Liiv.