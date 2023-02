Kirjastus Hea Lugu pani Jaan Kaplinski ja Kadri Kõusaare kirjavahetuse kaante vahele

Kaplinski seltsi juhatuse liige Tiina Kaalep sõnas, et kirjavahetus Kõusaarega toimus seitsme aasta vältel. "Ja mõned kirjad [kirjutati] ka veel pärast seda."

Kaalep kinnitas, et võrreldes mullu ilmunud Kaplinski ja Õnnepalu kirjavahetusega on värskelt ilmunud teos "Kirjavahetus 2007-2021" isiklikum.

"Mõnes mõttes on võib öelda, et kirjavahetus Tõnu Õnnepaluga on Jaani kokkuvõte oma elust, aga kirjavahetuses Kadriga on palju kergem, rõõmsam, arutlevam. Siin on ka palju kultuurisoovitusi," rääkis Kaalep.

Kirjavahetus Õnnepaluga toimus umbes poole aasta vältel. "See on kirjavahetus, kus Jaan teeb oma elust kokkuvõtteid ja selle kirjavahetuse laad on hoopis teistsugune," kommenteeris ta möödunud aastal ilmunud Kaplinski kirjavahetust Õnnepaluga.